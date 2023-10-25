نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. سانشو يرغب في الهروب من جحيم تن هاج ونيوكاسل يبحث عن بديل لتونالي وتشيلسي يسعى لضم رامسديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 25-10-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

يهتم لنيوكاسل يونايتد بلاعب خط وسط مانشستر سيتي وإنجلترا كالفين فيليبس، 27 عامًا، بعد الغياب المتوقع لاعب إيطاليا الدولي ساندرو تونالي. (THE I)

ومن بين لاعبي خط الوسط الآخرين على رادار نيوكاسل ليحلوا محل تونالي، الذي يواجه حظرًا لخرق قواعد الرهان، لاعب مانشستر يونايتد والاسكتلندي سكوت مكتوميناي، 26 عامًا، وإيفرتون والبلجيكي أمادو أونانا، 22 عامًا، وفولهام والبرتغالي جواو بالينها، 28 عامًا.

ويواجه تونالي، لاعب نيوكاسل، البالغ من العمر 23 عامًا، عقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر، الأمر الذي قد يتسبب في غيابه عن بقية الموسم ويورو 2024 في حالة تأهل إيطاليا. (سكاي إيطاليا)

تشيلسي مستعد لاختبار رغبة أرسنال في البقاء حارس مرمى إنجلترا آرون رامسديل (25 عامًا) الذي فقد مكانه أمام الحارس الإسباني الدولي ديفيد رايا (28 عامًا) في فريق ميكيل أرتيتا هذا الموسم. (ديلي ميل)

أرسنال وليفربول وتوتنهام مهتمون بجناح أتلتيك بيلباو الإسباني نيكو ويليامز، حاول أستون فيلا التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وظل حريصًا على ذلك. (90 دقيقة)

قد يفكر جمال موسيالا، جناح بايرن ميونخ الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا، في الانتقال إلى مانشستر سيتي أو ريال مدريد إذا شعر أن أهدافه بالفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية لم تعد واقعية في بايرن. (سكاي سبورتس)

يرغب مانشستر يونايتد في ضم مدافع سبورتنج لشبونة والبرتغال جونسالو إيناسيو، 22 عامًا، ومدافع نيس الفرنسي جان كلير توديبو، 23 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

قد يُسمح لجادون سانشو، 23 عامًا، بمغادرة مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة طويلة الأجل في يناير إلى نادي بوروسيا دورتموند (90 دقيقة)

ومع ذلك، من غير المرجح أن يعود سانشو إلى دورتموند في يناير، وبدلًا من ذلك فإن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الذي يمكن أن يقدم طريقًا للهروب من جحيم تن هاج. (سكاي سبورتس)

يريد فولهام التعاقد مع مهاجم شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي، 27 عامًا، الذي سجل 14 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية، لدى جيراسي شرط جزائي يزيد قليلًا عن 15 مليون جنيه إسترليني. (معيار)

يخطط يوفنتوس لإعارة لاعب خط وسط توتنهام بيير إميل هويبيرج في يناير، مع خيار التعاقد مع لاعب خط الوسط الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا بشكل دائم في الصيف المقبل. (كالتشيو ميركاتو)

من المتوقع أن يبقى ميتشل فان دير جاج، مساعد مدرب مانشستر يونايتد، في النادي على الرغم من المنصب الشاغر في ناديه السابق أياكس. (ذا أثليتك)

تلقى مدرب فولهام، ماركو سيلفا، تأكيدات بأنه سيكون قادرًا على الإنفاق بشكل كبير في سوق الانتقالات قبل توقيع عقده الجديد. (تايمز)