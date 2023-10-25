10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره فريق يونج بويز السويسري مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق يونج بويز السويسري مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي 6 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما يتواجد يونج بويز في المركز الثالث بنقطة واحدة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق يونج بويز اليوم الأربعاء في دوري الأبطال:-

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.