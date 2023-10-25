نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمواجهات نارية، مساء اليوم الأربعاء، فى مختلف ملاعب العالم.

وتأتي أبرز اللقاءات من العيار الثقيل في بطولة دوري أبطال أوروبا، برشلونة وشاختار،وباريس سان جيرمان وميلان في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فينورد الهولندي X لاتسيو الإيطالي – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 3

برشلونة X شاختار – 7.45 مساءً- beIN Sports HD 1

سيلتك X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً – beIN Sports HD 3

سرفينا زفيزدا الصربي X لايبزيج– 10 مساءً

يونج بويز X مانشستر سيتي – 10 مساءً - beIN Sports HD 4

رويال أنتويرب X بورتو – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد X بوروسيا دورتموند – 10 مساءً –beIN Sports 1 FR

باريس سان جيرمان X ميلان – 10 مساء - beIN Sports HD 1

