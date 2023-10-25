انت الان تتابع خبر تهنئة محمود الخطيب لـ حسين لبيب تفتح عهد جديد بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مما لا شك فيه أن الأهلي والزمالك، هما قطبي الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في مصر، لما لهم من مكانة كبيرة وشعبية جارفة في مصر والوطن العربي ومنافسة قوية في كل الرياضات الجماعية والفردية.وخلال فترة رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك، تدهورت العلاقة بين الأهلي والزمالك على مستوى مجلس الإدارة أو العلاقة بين الجماهير.

مرتضى منصور كان كثير الصدام والتطاول اللفظي على محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي وكذلك على المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب قد حصل على حكم بحبس مرتضى منصور لمدة شهر في قضية سب وقذف، ليتم عزل منصور من رئاسة الزمالك بعد أن أمضى العقوبة في السجن وإقامة انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي أسفرت عن فوز حسين لبيب برئاسة النادي الأبيض.

الأهلي يهنئ حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب فوز حسين لبيب برئاسة النادي ،قام بإرسال تهنئة خاصة له ولأعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، في بادرة طيبة من المجلس الأحمر.

ورد حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك على تهنئة الأهلي بإصدار بيان رسمي، أعلن فيه مجلس الزمالك عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه الشكر للأهلي.

[حسين لبيب رئيس نادي الزمالك]

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

وتأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية حسب ما جاء في البيان، أعلن نادي الزمالك تقديم الدعوة لمجلس إدارة الأهلي لزيارة القلعة البيضاء.

مجلس إدارة الزمالك

وكان حسين لبيب قد حسم مقعد الرئيس، بعدما حصل على 15422 صوتا، بفارق يزيد عن 13 ألف صوت عن منافسه فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، فيما نال هشام نصر منصب نائب الرئيس، وحجز حسام المندوه مقعد أمين الصندوق.

أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، فازوا بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة فوق السن ، بينما تحت السن فاز نيرة الأحمر، وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي، لتكتسحب قائمة حسين لبيب الانتخابات بشكل موحد.