انت الأن تتابع خبر نجم ريال مدريد في الدوري السعودي.. فرج عامر جابها من الكونترول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المهندس فرج عامر، ريس نادي سموحة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، عن احتمالية انتقال النجم البرازيلي فينيسيوس جونير للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.وكتب عامر :” فينيسيوس لاعب ريال مدريد قد يرحل الي الدوري السعودي مقابل ٢٠٠ مليون دولار سنوياً”.

فينيسيوس مطلوب في الدوري السعودي

ما كتبه رئيس نادي سموحة، يأتي متوافقاً مع ما ذكره الصحفي جيراردو فيلاسكيز، عبر حسابه على منصة “X” الاجتماعية أن نادي أهلي جدة يرغب في ضم فينيسيوس بنهاية الموسم الحالي.

فينيسيوس يملك عقدًا مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، وكانت هناك أنباء عن تمديد عقده حتى 2027 ولكن لم يعلن النادي الإسباني رسميًا حتى الآن.

وتألق فينسيوس في مباراة فريقه ريال مدريد الأخيرة أمام سبورتنج براجا البرتغالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب البرازيلي، قد تعرض لواقعة جديدة من العنصرية تجاهه وذلك خلال مباراة ريال مدريد وأشبيلية الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث أعلن نادي إشبيلية، أنه بعد اكتشاف سلوك عدائي وعنصري من قبل أحد المشجعين في المدرجات، قام بتحديد هويته وطرده من الملعب وإبلاغ الشرطة.

نجوم الدوري السعودي

ونجح الدوري السعودي في الفترة الأخيرة في استقطاب عدد من النجوم العالميين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انضم لصفوف النصر، البرازيلي نيمار دي سيلما مع الهلال، الجزائري رياض محرز مع الأهلي، الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مع الأهلي.

من جهة أخرى، كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن البرازيلي دوجلاس كوستا، نجم بايرن ميونخ ويوفنتوس السابق، الرحيل عن ناديه الحالي لوس أنجلوس جالاكسي وأن اللاعب سيطير إلى السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، للنظر في العروض المقدمة له من دوري “روشن السعودي”.

يذكر أن عقد كوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، حتى في خارج فترات الانتقالات.