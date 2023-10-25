انت الأن تتابع خبر دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023.. السعودية تحصد 11 ميدالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023، بتتويج مساء أمس الإماراتي حمد القبيسي بالميدالية الذهبية وزن تحت 85 كجم في ختام اليوم الأول الخاص بمنافسات الجوجيتسو، وهو الذي أقيم في صالة الأرينا الرياضية في جامعة الملك سعود، وحصل السعودي عمر ندا الميدالية الفضية، وحصل الكندي ناثان دوس سانوس الميدالية البرونزية.

دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

واستمرت المنتخبات السعودية في حصولها على الميداليات بـ دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023 التي ترفع رصيدها لـ 27 ميدالية مختلفة، وذلك بعد أن حصلت على 11 ميدالية ومنها 10 ميداليات ومنها 3 فضيات و7 برونزيات في المنافسات الخاصة بالمصارعة، وأيضاً واحدة فضية في الجوجيتسو وهي التي حققها عمر ندا في وزن جاء تخت 85 كجم.

وأما عن المصارعة فحصل فيصل الدوسري على فضية وزن 67 كجم، وحصل حسن برناوي فضية وزن 77 كجم، وأما عن سند السبيعي فهو حصد على فضية وزن 87 كجم، وأيضاً حصل سعود السبيعي وأحمد بارحمة على برونزيتي وزن 67 كجم، وحصل بندر محمد على برونزية وزن 77 كجم، وحصل عبد الله الدوسري ببرونزية وزن 87 كجم، وحصل ريان هوساوي على برونزية خاصة بوزن 60 كجم، وحصل فيصل العامودي على برونزية وزن 97 كجم، وحصل غازي على برونزية بوزن 130 كجم.

[دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023]

دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

ذهبيات مصرية في دورة الألعاب

وأما عن باقي النتائج الخاصة بالمصارعة حصلت مصر على 3 ميداليات ذهبية وحصدها مصطفى علم الدين بوزن 67 كجم، وأيضاً محمد جابر لوزن 97 كجم، وأيضاً محمد عبد اللطيف بوزن 130 كجم، وحصل المغربي إسماعيل الطليبي على ذهبية وزن 60 كجم، والألباني كيفين كوبي حصل على ذهبية وزن 77 كجم والجزائري بشير سيد عزاره حصل على ذهبية وزن 87 كجم.

[دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023]

دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023

وأيضاً عن باقي المنافسات الجوجيتسو حصل الإماراتي عمر السويدي على ذهبية وزن تحت 56 كجم، وحصلت الألمانية دينيس كران على ذهبية وزن أقل من 70 كجم، وأيضاً الكولومبية لورا كاستيلو ذهبية بوزن أقل من 70 كجم، والرومانية رامونا ليكساندرو الذهبية بوزن أقل من 52 كجم، وحصل ثنائي سلوفينيا ذهبية زوجي السيدات، وحصل ثنائي مونتنيغرو على الذهبية لزوجي الرجال.