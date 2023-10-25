موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي .. نزل القناة دي واتفرج مجاناً

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رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من جماهير القلعة الحمراء في مصر والوطن العربي على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، حول موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي، في نسختها الأولي هذا الموسم 2023-2024.وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوصول إلي نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي بعد أن تمكن من تخطي عقبة نادي سيمبا التزاني بفارق الأهداف في مباراة ربع النهائي، حيث تعادل في المباراة الأولي بنتيجة هدفين لكل فريق فيما تعادل أمس في مباراة العودة بنتيجة هدف لكل فريق حيث سجل للمراد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة السادسة والسبعون من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي

الأهلي وصن داونز

تقام مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم الأحد القادم في الموافق التاسع والعشرون من الشهر الميلادي الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً في دولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة وصن داونز في بطولة السوبر الإفريقي

الأهلي وصن داونز

تقوم مجموعة قنوات أبو ظبي الإماراتية بنقل أحداث مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة السوبر الإفريقي بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في بطولة السوبر الإفريقي

– القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.