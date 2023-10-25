تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة أمام شاختار

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: جافي، روميو، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، فيران توريس.