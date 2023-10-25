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أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بعرض قميص تبرع به لاعبو الفريق، ويحمل توقيع جميع اللاعبين، وذلك من خلال إحدى الجمعيات الخيرية، في مزاد علني لدعم الشعب الفلسطيني في الحرب الناشبة بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

لدعم شعب غزة.. مزاد في الأهلي على هذا القميص

وخصص النادي الأهلي قيمة المزاد بالكامل لصالح تلك الجهود الإنسانية وعلاج المصابين بقطاع غزة.

وجاء إعلان المزادكما يلي:

"بدأ المزاد بمبلغ قيمته 2000 جنيه مصري وارتفع إلى 10 آلاف جنيه مصري في غضون ربع ساعة فقط".

ووصل سعر القميص حتى الآن إلى 120 ألف جنيه مصري.

ومن المقرر أن يتم إغلاق المزاد على قميص الأهلي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أنه ليس فقط لاعبو الأهلي الذين عرضوا القميص من أجل دعم شعب غزة، بل سبقهم زيزو لاعب نادي الزمالك وعرض قميصه في المزاد من أجل دعم القضية الفلسطينية والمصابين في قطاع غزة.

