نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عمر كمال والأهلي يستهدف 3 صفقات.. تحذيرات كولر مستمرة ومزاد لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 25-10-2023 في السطور التالية:

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عمر كمال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن مفاوضات النادي الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي حتى هذه اللحظة لم يحدث اتصال رسمي مع فيوتشر بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف: "الزمالك يرغب في ضم عمر كمال في أقرب فرصة وينتظر حل أزمة القيد لإنهاء الصفقة لصالحه".

وتابع: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع عمر كمال أيضًا".

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الأهلي يستهدف ضم 3 صفقات

تبحث إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعض الخيارات المناسبة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وأكد الإعلامي محمد شبانة:" أن تدرس إدارة الأهلي بعض الصفقات داخل الدوري المصري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي".

وتابع:" أحمد خليل كالوشا، مدافع إنبي، أصبح أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى القلعة الحمراء في الفترة القادمة لتدعيم خط الدفاع، رغم عدم موافقة إدارة الزعيم البترلي في بدء المفاوضات بيناير".

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عماد النحاس يوجه رسالة تحذيرية لـ كولر

وجه عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة تحذيرية إلى مارسيل كولر، مدرب القلعة الحمراء، بعد التأهل إلى دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مؤشرات خطيرة بالنسبة لأداء الأهلي خاصة على المستوى الدفاعي، الفريق استقبل هدف في الإياب واستقبل هدفين في مباراة الذهاب".

وتابع: "الأمر مع صن داونز سيكون مختلفا للغاية، الأهلي استسهل لقاء سيمبا وأهدر العديد من الفرص".

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عماد النحاس يحذر لاعبي الأهلي بعد تصريحات كولر

حذر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء بعد تصريحات مارسيل كولر مدرب الفريق، بشأن إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر.

وأكد عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات مارسيل كولر عن إمام عاشور رسالة قوية لجميع لاعبي الأهلي".

واختتم: "الالتزام أهم شئ بالنسبة لـ مارسيل كولر في الأهلي، وبالتالي رسالته واضحة يجب عليك أن تلتزم، وتدرب بشكل جيد".

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دويدار: الأهلي بلا شخصية

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه دون شخصية.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي السنة دي مش زي السنة اللي فاتت، شخصية النادي الأهلي مش موجودة انهاردة أمام سيمبا".

وأضاف: "السنة اللي فاتت قولنا الأهلي هياخد الدوري وإفريقيا السنة دي الوضع مختلف، الأهلي شخصيته مش موجودة".

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مزاد في الأهلي لدعم غزة

قام النادي الأهلي بعرض قميص تبرع به لاعبو الفريق، ويحمل توقيع جميع اللاعبين، وذلك من خلال إحدى الجمعيات الخيرية، في مزاد علني لدعم الشعب الفلسطيني في الحرب الناشبة بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

لدعم شعب غزة.. مزاد في الأهلي على هذا القميص

وخصص النادي الأهلي قيمة المزاد بالكامل لصالح تلك الجهود الإنسانية وعلاج المصابين بقطاع غزة.

وجاء إعلان المزادكما يلي:

"بدأ المزاد بمبلغ قيمته 2000 جنيه مصري وارتفع إلى 10 آلاف جنيه مصري في غضون ربع ساعة فقط".

ووصل سعر القميص حتى الآن إلى 120 ألف جنيه مصري.