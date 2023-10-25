مصدر مقرب يكشف سبب غياب إمام عاشور عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب غياب الأخير عدم مشاركة الأخير في مباراة أمس أمام سيمبا التنزاني، بدوري السوبر الإفريقي.

مصدر يكشف سبب غياب إمام عاشور

وتواجد إمام عاشور في قائمة المباراة التي أعلنها السويسري مارسيل كولر استعدادا لسيمبا، لكنه لم يشارك حتى كبديلا في بعض الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إمام عاشور قبل المباراة بيومين شعر ببعض الآلام في وجه القدم وظهرت نسبة من الورم في قدمه اليمنى، مما جعله غير جاهز بشكل كامل للمباراة.

وأضاف، أن اللاعب يخوض المران بصورة طبيعية ولا يوجد أي تقصير كما تردد، مؤكدًا على التزامه بمواعيد التدريب منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة أمس، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.