مقر لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة باللجنة الأوليمبية.. وصادق يشكر صبحى وحطب

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أحمد جودة - القاهرة - يحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الإتصال المستمر بالدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18من نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية.

مقر لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة باللجنة الأوليمبية

صرح اللواء منصور درويش المتحدث الرسمي للاتحاد وبطولة العالم، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على جميع اللجان العاملة ببطولة العالم بأن معالى الوزير أشرف صبحى. يجرى اتصالات مستمرة، بالدكتور مصطفى صادق، لمعرفة آخر ما تم فى ملف تنظيم البطولة، لحل أى مشكلات أو معوقات قد تواجه اللجنة المنظمة وسعيه إلى حلها على الفور، فضلا عن الدعم والمساندة الدائمة للجنة المنظمة وتذليل أى عقبات قد تعوق اللجنة عن إنجاز عملها على الوجه الأكمل، حيث وضع الوزير إمكانيات نادى النادى بصفة خاصة وإمكانيات وزارة الشباب والرياضة بصفة عامة تحت تصرف اللجنة المنظمة لتنظيم بطولة عالم لم تشهدها ملاعب العالم من قبل.

لافتا إلى أن الوزير يتابع الحالة الفنية والمعنوية والبدنية لمنتخبي الرجال والسيدات فى معسكر الإعداد بالإسماعيلية، وطالبهم بأن يكونوا على مستوى المسؤولية كما عهدناهم من قبل، وطالبهم بوضع أسم مصر أمام أعينهم لتحقيق إنجاز الفوز بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

مؤكدا أن الدكتور مصطفى صادق نقل تحيات الوزير للاعبين واللاعبات الذين عزموا على بذل الغالى والنفيس للمنافسة على اللقب العالمى رغم قوة المنافسة، وتوجه اللاعبون بالشكر للدكتور أشرف صبحى على دعمه المتواصل للاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة، وحرصه الدائم على مساندة الأندية والمنتخبات الوطنية المختلفة فى المنافسات الدولية، وتقديمه الدعم اللازم لتحقيق مزيدا من الإنجازات الرياضة لمصرنا الغالية.

قال اللواء منصور درويش أن المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية وافق على طلب الدكتور مصطفى صادق بتوفير مقر للجنة المنظمة داخل مبنى اللجنة الأوليمبية بمدينة نصر، وسيتم إعداده وتجهيزه من اليوم الأربعاء، ليكون تحت تصرف اللجنة المنظمة فى اى وقت تريده، حيث قدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والتقدير للمهندس هشام حطب، الذى عرض مزيدا من الدعم والمساندة، وتقديم الخدمات والمساعدات الفنية والإدارية لتكون فى خدمة اللجنة المنظمة للمساهمة فى اى وقت لإنجاح البطولة التى تستضيفها القاهرة على مدار عشرة أيام.

أضاف اللواء منصور درويش أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق، ومعه اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد، والسيد، الدكتور أحمد منطاش أمين الصندوق، والسيد غريب إدريس، والسيدة نادية يوسف، والسيد عصام محمد، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة هويدا منتدى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد، رفعوا درجة الإستعداد القصوى لتجهيز ملاعب المباريات، وملاعب التدريب، والفنادق، ووسائل النقل المختلفة للمنتخبات المشاركة وأعضاء الاتحاد الدولى، واللجان المنظمة، والتواصل مع الدول المشاركة والاتحاد الدولى لطبع الدعوات، والبطاقات الخاصة بالبطولة، وأسماء ضيوف البطولة، وكشوف أسماء الفرق المشاركة، والبعثات الرسمية، ووسائل الدعاية للبطولة، وكافة الأمور الأخرى الخاصة بالتنظيم للإنتهاء منها على أفضل ما يكون.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.