نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصر و14 دولة.. السعودية تستضيف الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد كبير مدربي أم الالعاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة القصيم السعودية اليوم الخميس انطلاق الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد كبيري مدربي ألعاب القوى، والتي تشارك فيها 15 دولة هي مصر، ايران، المغرب، لبنان، الكويت، الامارات، البحرين، سوريا، موريتانيا، عمان، الجزائر، ليبيا، العراق، تونس بالإضافة إلى السعودية الدولة المنظمة.

السعودية تستضيف الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد كبير مدربي أم الالعاب

وصرح د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بأن تلك الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة التي تسعى الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص عقدها في عدد من برنامج المنطقة وفق توصية المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي بضرورة عودة جميع أنشطة الأولمبياد الخاص في جميع المجالات لتعويض فترة توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا، وان الرئيس الإقليمي طلب بضرورة وضع خطة تدريبية متكاملة واقامة مجموعة من الدورات لكبيري مدربين ليكونوا نواه لإعداد مدربين جدد في برامجهم، وان البدء بألعاب القوى نظرا لأنها تعد اكثر الرياضات انتشارا في الاولمبياد الخاص.

ويشارك من مصر كلا من محمد أحمد محمود محمد سنبل، وأحمد محمود حسن مصطفى، ومن سوريا أحلام عبد الرحمن الحمصي، ومن لبنان ريم فخري، ومن المغرب عبد الحكيم حريش وملاك البردع ، ومن الكويت، سلمى سليمان صالح العبيد، ومن موريتانيا شيخنا نافع وسيد أحمد يوسف، ومن عمان منصور بن محمد بن خلفان بنري، من الجزائر علي مصفي، ومن ليبيا أبو بكر سالم محمد الصويعي، ومن العراق عصام نظم كاحسون ال جوير، ومن البحرين أحمد حسين محمد مكي، ومن تونس بلال بن عثمان العايدي، ووسام بن مولدي بن البحري.

وتشارك السعودية في الدورة من خلال عشرون مدربا ومدربة هم صيب محمد الغامدي، تركي سفر العتيبي، يوسف الزيدي، وليد القزلان، رنا عبدالله الثواب، منار عصام الجمل، هيثم الشمري، خالد عبدالعزيز الجمعان، مهدي حسين عبدالله الصريمي، ايمان متولى السيد الصاوى، منال عطيه محمد الزهراني، منصور سعد الشهراني، حميد بن صالح الشنقيطي، عبدالعزيز مشعان العتيبي، ساره محمد العتيبي، عبدالرحمن محمد العجروش، سارة حمود المزيني، أمل علي الحربي، ساميه محمد السويح، فارس سعيد غروي

وصرح د. شريف الفولى مدير الالعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية بأن الجلسة الافتتاحية سوف تشهد كلمة ترحيب من عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي، وسوف اقوم بالترحيب بالدرسين ونقل تحيات الرئيس الإقليمي لهم.

وسوف اقوم بتقديم نبذه عن الأولمبياد الخاص، فيما يقوم د. عماد محي الدين بإلقاء محاضرة عن التقسيم في الأولمبياد الخاص، كما سوف القى في اليوم الأول محاضرة عن الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص.

وتبدأ أعمال الدورة التدريبية في العاب القوى بمجموعة محاضرات يلقيها د. هشام سيد أحمد عبد الفتاح استاذ العاب القوى بكلية التربية رياضة جامعة حلوان والمعار لجامعة ام القرى، وتشمل المحاضرات التي سوف يلقيها محاضرة عن نظريات التدريب، والعاب القوي في الأولمبياد الخاص، العدو والتتابع.

اما اليوم الثاني من ايام الدورة فتبدأ بمحاضرة للدكتور عماد عن الرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص، ثم يواصل د. هشام محاضرات العاب القوى بمقدمة عن البيوميكانيكا، ثم محاضرة عن أساسيات الوثب محاضرتين عن نظريات التدريب، ثم محاضرة عن المسافات والمشي، ومحاضرة عن الوثب العالي – الوثب الطويل.

ويضيف الفولى أما اليوم الثالث من ايام الدورة يبدأها د. هشام بمحاضرة عن مبادئ التدريب (التكيف)، ومقدمة عن الفسيولوجي، واساسيات الرمي، ونظريات التدريب، ومسابقات الفرق، ورمح الصغار - الجلة.

أما اخر ايام الدورة يبدأها د.هشام بمحاضرة عن العدو، التتابع، الوثب الطويل ( الثبات – الحركة )، الوثب العالي دفع الجلة، رمي الرمح للصغار، العدو، التتابع ـ الوثب الطويل، الوثب العالي، دفع الجلة، وتختتم الدورة باختبار نظري.