نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يحسم مصير أحمد فتوح من التجديد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإعلامي أحمد شوبير موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

هل يجدد فتوح عقده مع الزمالك؟

وينتهي تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الانضمام إليه بداية من يناير المقبل.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي عبر اون سبورت، أن مجلس إدارة الفارس الأبيض الجديد عقد جلسه مع اللاعب خلال الساعات الماضية بشأن تجديد عقده، وتم الحصول على موافقة فتوح وسيحصل على ١٨ مليون جنيه في الموسم.

وتابع، أن التجديد سيكون لمدة أربع مواسم مع وجود زيادة سنوية، على أن يصبح راتبه في الموسم الأخير ٢٢ مليون جنيه

واختتم، أن اللاعب وافق علي تجديد تعاقده خاصة في ظل وجود المجلس الجديد بخلاف المجلس السابق، متابعا أن التجديد سيتم قريبًا وسيتم الإعلان عنه.