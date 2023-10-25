الأهلي يطلب تأجيل مبارة صنداونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة العودة ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

الأهلي يطلب تأجيل مبارة صنداونز

ويرغب الأهلي في تأجيل مواجهته أمام صن داونز بالقاهرة، لمدة 24 ساعة ولتقام يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، بدلًا من يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه، أن طلبه يأتي بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب يوم الأحد والإياب يوم الأربعاء، مع وجود رحلة سفر طويلة من القاهرة إلى جنوب إفريقيا والعكس في العودة، وهو ما يعرض اللاعبين للإرهاق.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة على حساب سيمبا التنزاني بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض.

فيما صعد صن داونز إلى نصف نهائي البطولة، بعد عبور نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

