نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة برشلونة.. موعد مباراة بورتو ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي بنظيره فريق رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم على ملعب "بوسويل"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويتواجد فريق بورتو البرتغالي في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من برشلونة الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، ورويال أنتويرب البلجيكى، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- برشلونة، 6 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.

موعد مباراة بورتو ضد رويال أنتويرب

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد رويال أنتويرب

ويمكن متابعة مباراة الفريق البرتغالي ونظيره البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 6 HD.