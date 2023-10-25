نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسانو: ميلان لم يتوّج بالكالتشيو لهذه الأسباب.. لاوتارو أفضل لاعب بالدوري.. إيطاليا في مأزق ومورينيو لا يقدم أي جديد (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحد أكثر المواهب المثيرة للجدل صاحب المهارات الرائعة، قدم مشوارا مذهلا في إيطاليا وإسبانيا، وتوج بعدة ألقاب خلال مسيرته، لعل أبرزها الدوري الإسباني مع ريال عام 2007 والدوري والكأس السوبر الإيطاليين مع ميلان عام 2011، فيما كان لقبه الوحيد مع روما الذي كان أبرز محطاته من حيث الأداء الفردي، الكأس السوبر عام 2001، إنه أنطونيو كاسانو.

وخلال مسيرة حافلة، سجل كاسانو 139 هدفا وقدم 91 تمريرة حاسمة في 515 مباراة على جميع المستويات، بينها 10 في 39 مباراة خاضها مع المنتخب الإيطالي الأول.

وأجرى دوت الخليج الرياضي حوارا مع النجم الإيطالي كاسانو، مواليد باري عام 1982، والذي اعتزل اللعب نهائيا في 2018، بعد أيام على بدء التمارين مع فريق الدرجة الثالثة فيرتوس إنتيلا، تحدث فيه عن أسباب فشل ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو الموسم الماضي، والأقرب للتتويج هذا العام، كما تحدث عن منتخب إيطاليا ومعاناته في تصفيات اليورو.

وإلى نص الحوار:

- ما سر فشل ميلان في التتويج بالكالتشيو الموسم الماضي؟

ميلان لم يتوّج بلقب الدوري، لعدة أسباب أبرزها اعتماده على الفرديات وليس جماعية الفريق كإنتر.

- من الفريق المرشح للتتويج هذا الموسم بالدوري الإيطالي؟

إنتر ميلان هو المُفضل للتتويج باللقب هذا الموسم، فهو فريق متكامل جدًا، ولديهم مدرب يعرف كيف يتعامل مع المباريات بشكل مميز.

كاسانو بقميص انتر

- ماذا عن يوفنتوس؟

يوفنتوس بدأ في العودة، الفريق مر بظروف صعبة، لكني أري أنه سيكون منافسًا قويًا لإنتر ميلان على لقب الدوري لكن بعد عدة شروط، وهي الثبات على المستوى وعدم تعرض اللاعبين المؤثرين للإصابات كما حدث مع فلاهوفيتش وكييزا مؤخرًا.

- من الأفضل تورام أم لوكاكو؟

ماركوس تورام أفضل من لوكاكو فهو لاعب تكتيكي، وهو صفقة مميزة لصالح الإنتر.

- من أفضل لاعب في الكالتشيو؟

لاوتارو مارتينيز هو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بكل تأكيد، إنه كلمة السر في انتصارات إنتر ميلان.

- هل لياو مفيد لـ ميلان؟

لياو لاعب مزاجي لا يساعد الفريق إلا قليلًا، لاعب كسول في الملعب لا تراه يدافع ويساعد زملائه مثل بقية اللاعبين.

- ما رأيك في أداء منتخب إيطاليا؟

منتخب إيطاليا ليس كالسابق، تغير اللاعبين بآخرين، المنتخب وضع نفسه في موقف محرج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، فهو أمام مباراتين لا بد من حصد نقاطهما أو على الأقل 4 من أجل التأهل لليورو، خاصة وأنك ستواجه أوكرانيا خارج الديار، في مباراة إنجلترا فشلت في حسم المباراة في شوطها الأول فتمت معاقبتك في الشوط الثاني.

كاسانو بقميص إيطاليا

- ماذا عن تقييمك لـ مورينيو مع روما؟

جوزيه مورينيو لا يقدم أى شىء، إنه لا يعرف كرة القدم ولا يقدم أساليب جديدة، فهو لا يتكلم إلا أمام الكاميرات فقط.