القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد رويال أنتويرب البلجيكي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة بورتو البرتغالي ضد رويال أنتويرب البلجيكي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة بورتو ضد رويال أنتويرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق بورتو بنظيره أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "بوسويل" معقل الفريق البلجيكي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد رويال أنتويرب

ويمكن متابعة مباراة الفريق البرتغالي ونظيره البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 6 HD.

ويتواجد فريق بورتو في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من برشلونة، شاختار دونيتسك، ورويال أنتويرب، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- برشلونة، 6 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.