مابولولو يقترب من التواجد أساسيًا أمام المقاولون العرب في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب كريستوفر مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري من التواجد أساسيًا أمام المقاولون العرب في دوري نايل.

مابولو يقترب من المشاركة

بسبب تعافيه من الإصابة بكدمة والتي لحقت به مع منتخب أنجولا في التوقف الدولي الماضي.

يواصل نادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره بلدية المحلة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد المقاولون العرب.