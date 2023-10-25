انفراجه كبيرة في إصابات برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن انفراجه كبيرة في إصابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قبل مواجهة غريمه التقليدي نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

انفراجه كبيرة في إصابات برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

ويضرب فريق برشلونة موعدا ناريا مع نظيره فريق ريال مدريد يوم السبت القادم في كلاسيكو الأرض بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأكدت المصادر الصحيفة أن اللاعب البرازيلي رافينيا، بالإضافة إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لديهم فرصة كبيرة في المشاركة بمباراة الكلاسيكو القادمة.

واوضحت أن اللاعب بيدري نجم خط وسط نادي برشلونة مستبعد من مباراة الكلاسيكو لعدم جاهزيته بسبب الإصابة، وهناك شكوك حول مشاركة فرينكي دي يونج.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره فريق شاختار الأوكراني اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.