نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة البرسا ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد الفريق الكتالوني في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من شاختار دونيتسك، ورويال أنتويرب، وبورتو، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

1- برشلونة، 6 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإسباني ونظيره الأوكراني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 2 HD.

معلق مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك، إلى المعلق الشهير "خليل البلوشي".