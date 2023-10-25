نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعرض نجم ريال مدريد للعنصرية أمام براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي الألماني انطونيو روديجر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني عن حقيقه تعرضه للعنصرية خلال مباراة سبورتينج براجا البرتغالي وهي التي اقيمت بينهما أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وحقق فيها رجال انشيلوتي الفوز بنتيجة 2-1.

روديجر يكشف حقيقة تعرضه للعنصرية أمام براجا

ورصدت الكاميرات وجود مشادة بين روديجر وواحد من لاعبي براجا عقب نهاية المواجهة وهو ما دفع البعض للتأكيد على أن اللاعب تعرض للعنصرية.

وكتب روديجر، عبر حسابه على منصة "X": "كل شيء جيد يا رفاق، أنا هادئ ومسترخي، لم أتعرض لأي إهانة واللاعب لم يكن عنصريا".

وأضاف: "كان فقط خلاف بسيط بعد أن تقاطعت طرقنا مع بعضها البعض عقب صافرة نهاية المباراة دعونا نركز على يوم السبت!!! هلا مدريد".

ويستعد الملكي لخوض الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني.