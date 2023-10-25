الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

إيهاب جلال يسعي لتجهيز جميع اللاعبين

يسعي الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تجهيز جميع اللاعبين في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية.

وخسر الإسماعيلي من نظيره فاركو بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد الإسماعيلية.