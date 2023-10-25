نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يتوقف عن العطاء.. رونالدو يرد على منتقديه بطريقة واحدة دائما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض لانتقادات لاذعة في السنوات الأخيرة، فكلما اتخذ خطوة في مسيرته ظهر الآلاف من المنتقدين ليشككوا في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وما يقدمه، بعد بلوغه سن الـ 39.

كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 عاما لا يؤمن بأن التقدم في السن يتطلب أن تنهي حياتك في الملاعب وتتوجه إلى المزيد من الأنشطة الأخرى، سواء التحليل أو التدريب أو غيرها من القرارات التي يتخذها لاعبو كرة القدم بعد قرار الاعتزال.

كريستيانو لا يعرف المستحيل

تربى كريستيانو رونالدو منذ الصغر على التحدي وأن يواجه مشكلاته وأزماته بصبر وجلد، وهو ما ظهر في مسيرته الكروية، فرغم تعرضه للعديد من الانتقادات لكنه يواصل التحدي والصمود، ودائما ما يحقق النجاح في النهاية، بل إنه يجبر منتقديه على التصفيق بحرارة في نهاية القصة.

لم يسجل كريستيانو رونالدو في بداية مشوار النصر السعودي هذا الموسم ببطولة دوري أبطال آسيا، حينما التقى في الدور الإقصائي أمام شباب الأهلي، وانتهت المواجهة لصالح العالمي بأربعة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى دور المجموعات.

رونالدو الخرافي يعود إلى تسجيل الأهداف الخيالية

في الجولة الأولى من دور المجموعات، تمكن النصر من التألق وتسجيل انتصار مهم على بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد، ولم يظهر رونالدو في عملية التسجيل، وهنا بدأ البعض يتحدث عن تأثير الدون ومتى يحرز الأهداف؟.

ولا يحتاج رونالدو إلى إثبات قدراته في التهديف، لكنها مسألة وقت فقط وهو ما تحقق حين افتتح ثلاثية فريقه النصر أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

أمس، وفي مباراة حضرها آلاف المشجعين من نادي النصر في ملعب الأول بارك، عاد كريستيانو رونالدو ليبرهن على قدراته الكبيرة وسجل ثنائية في شباك الدحيل وساهم في انتصار العالمي للمرة الثالثة على التوالي ليتصدر مجموعته.

أرقام لا يحققها سوى رونالدو

بثنائية رونالدو في الدحيل أمس الثلاثاء، فإن كريستيانو أصبح أكثر لاعب فوزًا بالمباريات في تاريخ كرة القدم برصيد (660).

كما أن الدون البرتغالي واصل هوايته في كونه الهداف الأول في العالم هذا العام 2023 حتى الأن برصيد (43 هدفا)، وأصبح الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد (53 مساهمة).