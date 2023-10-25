نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

توقيت مباراة نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند

ويلتقي فريق نيوكاسل يونايتد، مع نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ونيوكاسل

وتنقل أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره نادي بوروسيا دورتموند، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف الفريقين من جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند، في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.