المصري تحت 14 عامًا "2009" يواصل انتصاراته ويفوز على الجمارك بهدفين

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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، انتصاراته ببطولة منطقة بورسعيد، وذلك بعد فوزه على ضيفه فريق الجمارك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأربعاء بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من علي الغزناوي ومعه محمد مجدي ومؤمن أسامة.

نتيجة مباراة المصري والجمارك تحت 14 عام

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الخامسة عشر محققا العلامة الكاملة، بعدما سبق للفريق الفوز في الجولات الماضية على الفنار والشبان المسلمين وكابسي وبورفؤاد.

أحرز أحمد مصباح هدفي المصري في الدقيقتين العاشرة والرابعة والأربعين من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه رغم التغييرات العديدة التي أجراها الكابتن تيسير بدوي لتنتهي المباراة بفوز المصري وارتفاع رصيده للنقطة الخامسة عشر.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى ، أحمد حسن، اياد رمضان ، عبده زارع ، زياد أيمن لخط الظهر، عمرو عبد المقصود، نور الحناوي، كريم علاء لخط الوسط، يوسف البلتاجي ، أحمد مصباح، فكري مصباح لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من ، مهند زيادة ، صهيب حسن، يحيى صالح، عمر التابعي، يوسف الجرايحي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا، أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.