نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند ونيوكاسيل، والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع ضد نيوكاسل

ومن المتوقع أن يدخل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مواجهة الليلة بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: وولف – ماتس هوميلز – شلوتيربيك – رامي بن سبعيني.

بينما خط الوسط: مالين – ماركو رويس – إيمري كان – مارسيل سابيتزر – براندت.

المنطقة الهجومية: فولكروج.

موقف الفريقين من جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند، في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.