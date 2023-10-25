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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي أحمد شوبير أن لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي الإفريقي سيكون صعبة للغاية على الفريقين.

"شوبير" يكشف قلق جماهير الأهلي قبل مواجهة صنداونز لهذا السبب

وأضاف شوبير من خلال برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم”، أن فرص الفريقين متكافئة، مشددا على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء مدرب ذكي، وسيستفيد من أخطاء مباراة سيمبا التنزاني.

وتابع، أن جماهير المارد الأحمر لديها بعض القلق، بسبب تلقي الفريق 3 أهداف في مباراتي سيمبا بينما صن داونز لم تهتز شباكه على الإطلاق.

وواصل، أن الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز؛ سيتوج ببطولة الدوري الإفريقي، خاصة وأن الفريقين الآخرين مستواهمها مختلف.

واختتم، بأن جميع الفرق التي تأهلت إلى نصف النهائي، كانت أسماؤها متوقعة تماما.

