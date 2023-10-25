نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في خطاب رسمي.. المقاولون يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية حرصًا على ميزان العدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت إدارة نادي المقاولون العرب اليوم خطابا رسميًا من ٣ نسخ إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة وأخرى مترجمة إلى لجنة الحكام التي يتولى رئاستها البرتغالي بيريرا تطالبهم فيها بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية المتكررة وغير المسبوقة والتي شهدتها مباراة فريق الكرة الأخيرة أمام منافسه زد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

المقاولون يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية

وجاء في الخطاب أيضا أن نادي المقاولون لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراة زد الأخيرة والتي شهدت أخطاء غير مقبولة؛ من حكام الساحة، دفعت النادي لهذه المخاطبات العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

أضافت إدارة المقاولون في خطاباتها الرسمية أن حكم مباراة زد الأخيرة تغاضى عن ثلاث حالات طرد كان يستحقها لاعبو المنافس أحدها تم استدعاء حكم المباراة من قبل حكام الـ«V. A. R »، دون جدوي.

من جانبه طالب المهندس محمد عادل المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.

أضاف المهندس محمد عادل أن المقاولون العرب يتمسك بأحقيته في اسناد مبارياته إلى حكام دوليين للحفاظ علي حقوقه في منافسات الدوري مبكرا خاصة وأن النادي ظل دائما مساندا لأسرة التحكيم المصري علي مدار تاريخه ولكن الأمور فاقت الحد بعد الاخطاء التحكيمية (الفجة) التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة أمام نادي زد.

وأوضح المشرف العام علي الكرة بالمقاولون أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مطالبان بالاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم، لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات.