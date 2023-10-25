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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن موقف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام من المشاركة أمام برشلونة في الليجا.

أنشيلوتي يكشف موقف بيلينجهام من المشاركة في الكلاسيكو الإسباني

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان اللاعب جود بيلينجهام خرج من مباراة فريقه أمام نظيره فريق سبورتنج براجا البرتغالي بداعي الإصابة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس وانتهت بهدفين مقابل هدف لصالح النادي الملكي.

وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي أن بيلينجهام يعاني من بعض الانزعاجات الخفيفة ولكنه لن يغيب عن مواجهة نادي برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عصر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت دولة الإمارات.