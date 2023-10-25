نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايدي هاو يستقر على تشكيل نيوكاسل لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والمقرر اقامتها مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد المتوقع، الذي سيدخل به ايدي هاو، وذلك عبر السطور التالية..

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: كيران تيربيير – جمال لاسيليس – فابيان شار – دان برن.

الوسط: لونجستاف – برونو جيماريش – ساندرو تونالي.

الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكساندر إيزاك – جوردون.

موعد مباراة نيوكاسل ضد بوروسيا

ويلتقي فريق نيوكاسل يونايتد، مع نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.