نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاجئة بشأن عودة نجم برشلونة من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية إسبانية عن تطورات مفاجئة بشأن عودة النجم بيدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

تطورات مفاجئة بشأن عودة نجم برشلونة

وأكد الصحفي فيرناندو بولو أن الأحاسيس بشأن عودة بيدري لاعب برشلونة ليست جيدة، وذلك حيث أن المدرب تشافي هيرنانديز توقع أن الخطوات النهائية لتعافيه سوف تكون الأسبوع الماضي لكن ذلك لن يحدث حتى الآن.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أكدت على تعافي اللاعب بيدري من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة وعلى مدى جهازيته في العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

كما أن لعنة الإصابات قد ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.