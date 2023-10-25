انت الان تتابع خبر كريستيانو رونالدو يعلق على لقائه الجديد مع ولي العهد .. ماذا قال؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد لقائه مع ولي العهد.

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على لقائه الجديد مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

رونالدو التقى مع سمو ولي العهد، اليوم الإثنين، في حفل إطلاق أول بطولة كأس عالم للألعاب الإلكترونية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، العام القادم.

وأعرب الأسطورة البرتغالية في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن تشرفه بلقاء الأمير محمد بن سلمان، مجددًا.وأضاف كريستيانو في رسالته: "من الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم؛ لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية"وكان اللاعب قد انضم إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا؛ وسط محاولات للتجديد معه؛ لعام أو اثنين.

المباراة التالية

دوري روشن السعودي

FAI

الفيحاء

28 أكتوبر 2023

18:00

NSR

النصر

استعراض المباراة

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل 26 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية مع قلعة العالمي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.