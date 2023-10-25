نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي: الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي أن من قبل حدثت صفقات بين الأهلي والزمالك، وأن العلاقة ستظل مستمرة بين الفريقين طوال التاريخ ولصالح الكرة المصرية.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء، والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادي من حقه أن يفعل كل شئ لصالح ناديه، حتي إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر.

واضاف:" من قبل حدث ووافقنا على رحيل لاعبين من الأهلي إلى الزمالك مثل دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي، وكنا نعلم على أنهم سيذهبوا للزمالك.

وأتم:" أوافق على التعاون مع الزمالك ولكن الكل يبحث عن مصلحته بالطبع.