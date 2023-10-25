نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مينيان وثيو.. تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان

يلتقي الروسونيري مع نظيره الفريق الفرنسي مساء الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المنتظر أمام سان جيرمان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا – ثياو – توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى – ياسين عدلي – ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

يحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب مجموعته بدوري الأبطال برصيد نقطتين جمعهم من التعادل في أول جولتين أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.