نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المرتبط.. "سلة الزمالك" يهزم الأوليمبي 93 - 33 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة على نظيره الأوليمبي بنتيجة 93 - 33 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

32 - 11

55 - 19

72 - 26

93 - 33

وسيلتقي "مرتبط سلة الزمالك" غدا الخميس مع نظيره هليوبوليس على صالة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

والجدير بالذكر أن "مرتبط سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب فرق؛ هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.

ويقود "مرتبط سلة الزمالك" كل من؛ توني ميشيل مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز مديرا إداريا.