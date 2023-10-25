الرياضة

دوري المرتبط.. "سلة الزمالك" يهزم الأوليمبي 93 - 33

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة على نظيره الأوليمبي بنتيجة 93 - 33 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

 

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

32 - 11
55 - 19
72 - 26
93 - 33

وسيلتقي "مرتبط سلة الزمالك" غدا الخميس مع نظيره هليوبوليس على صالة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

والجدير بالذكر أن "مرتبط سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب فرق؛ هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.

ويقود "مرتبط سلة الزمالك" كل من؛ توني ميشيل مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز مديرا إداريا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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