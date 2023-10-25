نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه ميلان الإيطالي، ضمن ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري الأبطال



يواجه سان جيرمان نظيره ميلان مساء الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل باريس المتوقع ضد ميلان

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماركينيوس، سكرينيار، أشرف حكيمي

الوسط: فيتينها، سولير، رويز

الهجوم: مبابي، راموس، ديمبلي

ويحتل باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الفرنسي كيليان مبابي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعهم من فوز وخسارة في أول جولتين بالبطولة الأوروبية.