لندن ـ د.ب.أ: أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اللاعب الأميركي جنسون بروكسبي لمدَّة 18 شهرًا. وعاقبت الوكالة بروكسبي (22 عامًا) لتخلُّفه عن ثلاثة اختبارات منشطات في غضون 12 شهرًا. ويبدأ الحظر بأثر رجعي من 5 يوليو 2023، ومن المقرر أن ينتهي في 4 يناير 2025. ويصنف بروكسبي في المركز 301 على العالم. وكان أعلى تصنيف له حتى الآن المركز 33 في يونيو 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.