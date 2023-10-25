تواصل منافسات كأس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنـزوى

بمشاركة 16 فريقا

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

تتواصل بملعب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنـزوى بطولة كأس الجامعة لثمانيات كرة القدم، بمشاركة 16فريقًا رياضيًّا من طلبة الجامعة من مختلف الكلِّيات التخصصية والمراكز التعليمية.

وقامت اللجنة المنظِّمة للبطولة بالتنسيق مع طاقم تحكيمي لإدارة البطولة الرياضية، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتأهيلها للمشاركة بها في البطولات التي تنظمها اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية ورئاسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأيضًا تهدف إلى اكتشاف طاقم تحكيمي وتكوين مجموعة رياضية قادرة على إدارة البطولات الرياضية، حيث سيشارك المنتخب في بطولة كأس يوتاس والذين أقرَّ مؤخرًا لإقامته بين فروع الجامعة لانتقاء أفضل العناصر الرياضية لثميل الجامعة في المحافل الرياضية الخليجية والعربية، حيث شارك المنتخب الجامعي شهر فبراير المنصرم في بطولة جامعات مجلس التعاون الخليجي وأحرز الميدالية البرونزية.

وقال هلال بن علي بن حمد الريامي المشرف العام للنشاط الرياضي: تُعدُّ هذه البطولة من البطولات الرياضية التي يحرص عليها طلبة فرع الجامعة بنزوى، حيث تعزز فيهم روح التعاون والتعارف بين المجموعات الرياضية، ونحن في النشاط الرياضي نسعى بعون الله تعالى لتحقيق البطولات التي تنظمها اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية والبطولة التي سوف تنظم على مستوى رئاسة الجامعة في الأشهر القادمة، وإن هذه البطولة نعول عليها الكثير في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المراكز لتكوين منتخب الفرع الذي سوف يشارك به في البطولات الرياضية.

وأوضح هلال الريامي بأنَّه من ضِمن الطموحات التي يسعى إليها فرع الجامعة بنزوى، أن يتم اختيار بعض من هؤلاء الطلاب في منتخب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وجاءت نتائج المجموعة الأولى بين الشباب وميلانو وانتهت بفوز ميلانو بهدف دون مقابل، وبينما المباراة الثالثة بين جيرونا والجوالة ففاز جيرونا بهدف دون مقابل.

من الجدير بالذكر، تقام البطولة بنظام المجموعات، وكلُّ مجموعة تتكون من 4 فرق بحيث تستمر المباريات يوميًّا بواقع ثلاث مباريات في حرم الجامعة الجنوبي، حيث يصعد الأول والثاني من كلِّ مجموعة.