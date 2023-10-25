فـي الأسبوع التاسع لدوري عمانتل

– غدا .. الشباب وصحار فـي لقاء مداواة الجراح واستعادة نغمة الانتصارات

– السبت .. الرستاق يواجه طموحات النهضة فـي لقاء شرس وعبري يتربص بضيفه صور

– السيب «المنطلق» فـي مهمة سهلة أمام بهلاء «الجريح» ولا بديل عن النقاط الثلاث

متابعة ـ صالح البارحي:

بعد أن اضطرت رابطة الدَّوْري العُماني لتأجيل مباراتي الوحدة مع النصر بمُجمَّع صور، وظفار مع نادي عُمان بمُجمَّع السعادة والمقرر إقامتهما مساء الغد، وذلك بسبب تأثيرات الحالة المدارية (تيج) قبل أن تتلاشى تدريجيًّا عن أجواء محافظة ظفار، سينطلق مساء الغد قطار الأسبوع التاسع لِدَوْري عُمانتل عبر لقاء وحيد يجمع بين الشباب وصحار على ساحة مُجمَّع الرستاق في السابعة والنصف مساء، فيما تستكمل المباريات بهذه الجولة عبر ثلاثة لقاءات تقام مساء السبت، حيث يلعب الرستاق مع النهضة على ساحة مُجمَّع الرستاق في الرابعة وخمسين دقيقة، ويتبارى عبري مع صور بمُجمَّع عبري في الرابعة وخمس وخمسين دقيقة، ويختتم السيب وبهلاء مباريات هذه الجولة عندما يستضيف السيب نظيره بهلاء على ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر في السابعة والنصف.

الجدير بالذكر، أنَّ المباراتين المؤجلتين سيُلعبان يومَي الخامس والسادس من نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى بحسب المكان والتوقيت المحدَّدَيْن سابقًا، فيما يتوقف قطار دَوْرينا عن المَسير مفسحًا المجال لمباريات ذهاب دَوْر الثمانية لمسابقة الكأس الغالية يومَيْ 1 و2 نوفمبر القادم، والتوقف في أيام الفيفا من 13 إلى 21 نوفمبر ومباريات كأس الاتحاد أيام 11 و12 و19 و20 من ذات الشهر، على أن يعاود دَوْرينا الظهور في الجولة العاشرة بتاريخ 25 و26 نوفمبر، فيما تؤجل الجولة الحادية عشرة والأخيرة من القِسم الأول لِتلعبَ في 2024 إن شاء الله تعالى بسبب مشاركة منتخبنا في نهائيات كأس آسيا بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير إن شاء الله تعالى.

لقاء العودة

لقاء العودة سيجمع بين الشباب وصحار في السابعة والنصف مساء اليوم، وهو اللقاء الوحيد الذي ستتابعه الجماهير العُمانية بعد تأجيل مباراة الوحدة مع النصر ونظيرتها ظفار مع نادي عُمان بسبب ما ذكرناه أعلاه، مباراة اليوم بين الشباب وصحار لها الكثير من الاعتبارات التي من المفترض أخذها بعَيْنِ الاعتبار من الطرفين، فالفريقان عائدان من تعادل في الجولة الثامنة، حيث تعادل الشباب مع صور 2/‏2 بعد أن كان متقدِّما في المباراة بثنائية نظيفة بمُجمَّع صور، وصحار بالتعادل مع السيب سلبيًّا بمُجمَّع صحار أمام جماهيره وعلى أرضه، فيما يشترك الاثنان من حيث إنَّهما خارج منافسة الكأس الغالية بعد خروجهما مبكرًا بحسب الترشيحات التي لاحقتهم قبل بداية الموسم.

مباراة اليوم بهدفين مختلفين، لكنَّها تجتمع في ضرورة استعادة نغمة الفوز قبل استمرار خطوات التراجع بشكل غير مقبول، الشباب يأمل في الخروج من دائرة الخطر بسبب تواجده في المركز السابع برصيد (9) نقاط، وهو ليس بالعدد الكافي لابتعاد الفريق عن الخطر قبل التوقف الطويل الذي سيصاحب الدوري، فيما صحار يحتل المركز الرابع برصيد (15) نقطة وسجَّل تراجعًا كبيرًا في جدول الترتيب بعد أن كان متصدرًا له لأربع جولات متتالية، ناهيك عن تعرُّضه لجرح غائر بخسارة قاسية أمام السيب في الكأس على أرضه وبين جماهيره برباعية مقابل هدف واحد ما عرَّض لاعبيه لتراجع الروح المعنوية لديهم، وهو أمر غير مستحب في شأن واحد من أمتع الفِرق بِدَوْرينا.

الشباب يدخل المباراة رفقة قيادة فنية جديدة بعد أن تمَّ الاستغناء عن وليد السعدي والاستعاضة بالمدرب القدير محسن درويش وهو الخبير بمكامن الأمور في المسابقات المحلية، ويدخل اليوم أول اختبار بالنسبة له ويأمل أن يحققَ مبتغاه بطبيعة الحال وهو الفوز، فيما صحار يأمل أن يقتنص المركز الثالث من نادي عُمان الذي لن يلعبَ بسبب ما ذكر أعلاه ومن يدري فلربما نجد صحار بذات الرصيد مع النهضة في حال تعثر الأخير أمام اختبار الرستاق الصعب.

مواجهات السبت

ثلاث مباريات ستقام مساء بعد غد ضِمْن هذه الجولة، حيث لقاء الرستاق والنهضة على ساحة مُجمَّع الرستاق، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين، فصاحب الأرض والجمهور تراجع كثيرًا وأصبح يحتل المركز التاسع برصيد (7) نقاط وأصبح يتلقى الخسارة تلو الأخرى، كما خرج من مسابقة الكأس الغالية على يد عبري، وبالتالي فهو يأمل في مجافاة واقعه والعودة لخط سيره المعتاد الذي غاب عنه هذا الموسم، فيما النهضة هدفه واضح وهو الفوز من أجل الاستمرار في ملاحقة السيب على صدارة دَوْرينا والذي يسبقه برصيد نقطتين فقط وسيجمعهما لقاء ختام القِسم الأول لِدَوْرينا في 2024. نعم ندرك أنَّ الفريق يعاني من الإرهاق نظير اللعب على ثلاث جبهات، ولكن هذا لا يبرر أيَّ تراجع نظرًا لِمَا لديه من إمكانات بَشَرية وفنية وإدارية تستطيع مجابهة أيِّ ظروف، فالفريق يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد (6) نقاط ويحتل وصافة دَوْرينا حتى الآن، وأحد الواصلين إلى دَوْر الثمانية لكأس جلالته لكرة القدم، لذلك عليه عدم التفريط بأيِّ نقطة في هذا التوقيت بالذَّات.

عبري وصور، مباراة متكافئة إلى حد بعيد، فالفريق الذي غيَّر جهازه الفني وسط مشاكل كبيرة في تلك الفترة أصبح خطرًا للغاية على جميع الفِرق، ووصل إلى المركز الثامن برصيد (9) نقاط بعد أن كان في مذيلة الترتيب، كما أنَّه من الواصلين إلى دَوْر الثمانية للكأس الغالية، وحقق وأنهى الجولة الماضية بالفوز بثنائية على الوحدة، فيما صور بالمركز الخامس برصيد (10) نقاط ويقدِّم أداء رائعًا للغاية رفقة مدرِّبه التونسي عبدالحليم الوريمي ومجموعة واعدة من اللاعبين المميزين على الرغم من خروجه من مسابقة الكأس الغالية أمام النهضة بصعوبة بالغة، الفريق الأزرق عائد من تعادل 2/‏2 أمام الشباب بملعبه وبين جماهيره وباتَ عليه اليوم عدم التخاذل حتى لا يفقد بريقه أولًا ويبتعد عن ملاحقة الفِرق التي تسبقه ثانيًا.

السيب وبهلاء، مباراة أتوقع لها أن تكونَ من طرف واحد، حيث الفروقات تختلف كليًّا بين الطرفين، فالفريق المستضيف يمتلك كوكبة من النجوم، سواء التي موجودة بأرضية الملعب أو التي موجودة في دكَّة البدلاء، وهو الفريق الذي يسير بخطًى ثابتة في صدارة دَوْرينا برصيد (20) نقطة ويسير بذات الخطى في مسابقة الكأس الغالية بعد أن دكَّ شباك صحار برباعية في دَوْر الـ16، ويدرك السيب بأنَّ التفريط في أيِّ نقطة يعني تعرُّضه لظروف غير جيدة قبل مواجهة النهضة في ختام الدَّوْر الأول، أمَّا بهلاء فهو الفريق الذي يعاني الأمرَّيْن في هذا الموسم.