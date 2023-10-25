نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي عن زيارة الزمالك: امر وارد وحدث في السابق أكثر من مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة مقر القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي أرسل تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد النجاح بسبب رؤيته أن هناك مجلس إدارة جديد للزمالك قد يعيد مرة أخري الهدوء.

وأضاف القيعي:" زيارة الزمالك أمر وارد وحدث فى السابق أكثر من مرة، وعندما كنت عضو فى مجلس إدارة الأهلي كنا بشكل دائم هناك اجتماعات داخل الأهلي أو الزمالك وكانت الأمور تسير بشكل مميز.

وأتم:" الفترة الحالية تاريخية وأري أنها مناسبة لعودة العلاقات بين القطبين.