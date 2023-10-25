أوسوريو يدرس عودة نجم الزمالك لقائمة الفريق أمام إنبي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لقائمة الزمالك أمام إنبي في دوري نايل.

ويدرس أوسوريو عودة حسام عبد المجيد لقائمة مباراة إنبي، بسبب احتياج الجهاز له في منطقة خط الدفاع في مباراة إنبي القادمة في الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يواصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إنبي في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد المقاولون العرب.