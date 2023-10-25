اتحاد الكرة يعلن تحديد يوم 16 نوفمبر موعدا لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تحديد يوم 16 نوفمبر موعدًا لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

روي فيتوريا يعلن انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 13 نوفمبر



أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 13 نوفمبر القادم استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من تصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر على ستاد القاهرة.