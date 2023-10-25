نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة الإنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق روما الإيطالي لمواجهة فريق سلافيا براغ التشيكي في العاشرة من مساء الغد، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية بأن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا تماثل للشفاء خلال الحالية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يواصل التدريبات منفردًا، على أن يعود للتدريبات الجماعية قبل مواجهة فريق الإنتر في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإيطالي.

وغاب ديبالا عن آخر مباراتين لفريق روما الإيطالي في بطولة الدوري الإيطالي "سيريا أي".

ومن المقرر أن يحل فريق روما ضيفًا على فريق الإنتر في السابعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب سان سيرو معقل فريق الإنتر.