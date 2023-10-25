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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نجح الأهلي السابق يصدم "أمام عاشور" قبل مواجهة صن داونز بالدوري الإفريقي

عاجل - نجح الأهلي السابق يصدم "أمام عاشور" قبل مواجهة صن داونز بالدوري الإفريقي، ترتفع التكهنات حول عدم مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراتي سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي، رغم عودته من الإصابة.

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وعلق نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر سيد معوض، تعليق صادم لجماهير القلعة الحمراء بشأن لاعب وسط الفريق إمام عاشور قبل الموقعة المرتقبة أمام صن داونز بالدوري الإفريقي.

عاجل - نجح الأهلي السابق يصدم "أمام عاشور" قبل مواجهة صن داونز بالدوري الإفريقي

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا الإطار تكشف تعليق الكابتن سيد معوض على إمام عاشور، وحديثه عن مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - نجح الأهلي السابق يصدم "أمام عاشور" قبل مواجهة صن داونز بالدوري الإفريقي

سيد معوض يصدم إمام عاشور قبل موقعة صن داونز بالدوري الإفريقي

وتحدث سيد معوض من خلال تصريحات تليفزيونية وقال: "يجث أن يلعب الأهلي بثلاثة لاعبين في الوسط خلال مباريات صن داونز، من أجل إغلاق المساحات، وأعتقد أن الثلاثي الأقرب الذي سيتواجد أليو ديانج ومروان عطية وأحمد حسن كوكا".

وأشار معوض: "يجب معرفة موقف إمام عاشور وبعد تصريحات كولر الأخيرة بعد المباراة، فأرى أن فرصته صعبة بالمشاركة مع الأهلي ضد صن داونز".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "إمام عاشور لاعب مميز ومختلف في منطقة وسط الملعب، وغيابة عن مباراتي سيمبا كان مؤثرًا بشكل كبير".

سيد معوض يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز

وأكمل سيد معوض حديثه عن مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي وقال: "صن داونز من الفرق المميزة، ولكن يعاني من أخطاء دفاعية كالعادة في جميع فرق القارة السمراء".

وأشار: "صن داونز الجنوب أفريقي يحاول اللعب بطريقة الكرة بشكل سهل وبسيط، ودائمًا طوال الوقت ما يبحث الفريق عن اللعب الجماعي".

عاجل - نجح الأهلي السابق يصدم "أمام عاشور" قبل مواجهة صن داونز بالدوري الإفريقي

وأردف سيد معوض: "يجب تضييق المساحات من لاعبي الأهلي أمام صن داونز، والأحمر يتأثر مستواه بفترة التوقف، ولم يظهر بالشكل الجيد خلال مباراتي سيمبا، ومعظم اللاعبين الدوليين عادوا في حالة غير جيدة".

وأتم نجم الأهلي السابق حديثه عن المباراة وقال: "فريق صن داونز يعتمد على استغلال الأطراف والكرات العرضية، لذلك يجب اللعب بثلاثي وسط الملعب لغلق المساحات".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر، ضمن منافسات ذهاب الدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، على أرض الأخير في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما يعود الأهلي إلى القاهرة، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز يوم الاربعاء الأول من نوفمبر، في إطار مباراة إياب الدور النصف النهائي بالدوري الإفريقي.

وكان حجز المارد الأحمر مقعدًا في الدور النصف النهائي، بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني في مباراتي ذهاب وإياب الدور الربع النهائي بمجموع 3-3، حيث تعادل في الذهاب خارج الأرض بهدفين وتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.

بينما تأهل صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما أطاح بفريق بترو أتليتكو الإنجولي، في مباراتي ذهاب وإياب الدور الربع النهائي بمجموع المباراتين 2-2، حيث تعادل خارج الأرض بهدفين، وتعادل سلبيًا على أرضه.