نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور قوي للاعبات الأفارقة في الدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ظهور قوي للاعبات الافارقة بعدما احرزت لاعبة فريق توت عنخ آمون ساندرين البوروندية 7 أهداف في مباراة واحدة في المباراة التي جمعت بين توت عنخ آمون أمام فريق المجد السكندري وانتهت بفوز توت عنخ آمون بنتيجة 11-0.

كما أحرزت اللاعبة جينفر مهاجمة فريق زد أف سي 4 أهداف لفريقها في مرمى سموحة في المباراة التي انتهت بفوز زد بنتيجة 7-0.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي: فاز بيراميدز على دلفي السكندري 4-0، فيما تعادل فيوتشر يواجه الأميرية 1-1، وحقق وادي دجلة فوز عريض على فريق المقاولون العرب بنتيجة 10-0، وفاز المعادي واليخت على إتحاد بسيون بنتيجة 3-0،والمجد السكندري يخسر في ملعبه أمام توت عنخ آمون بنتيجة كبيرة 11-0.

واستطاع البنك الأهلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، والطيران يفوز على المصري 1-0، وخسر سموحة في ملعبه أمام زد بنتيجة 7-0، لتصبح حصيلة عدد أهداف الجولة الأولى 40 هدف.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

و جاء ذلك بعدما أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد