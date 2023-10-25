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أحمد جودة - القاهرة - فوز مركز شباب تلا والأوليمبي ودمنهور ونبروه بمجموعتي بحري في القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق اتحاد نبروه على فريق مركز شباب القزازين بهدفين مقابل هدف.

تقدم نبروه في الشوط الأول بهدف محمد عيد وتعادل القزازين في الدقيقة 4 من الشوط الثاني عن طريق عمار القزاز.

وخطف محمد عيد الهدف الثاني له ولاتحاد نبروه خلال أحداث الشوط الثاني.



-- فوز فريق مركز شباب تلا على فريق بنى عبيد بهدفين مقابل هدف حيث تقدم بنى عبيد بهدف محمد زغلى في الدقيقة 20 من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تمكن تلا من التعادل عن طريق محمد سمير الدقيقة 2.

وشهدت الدقيقة 80 طرد محمد سمير لاعب تلا الإنذار الثاني.

وخطف تلا هدف الفوز عن طريق محمود عبد الحفيظ.



-- تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق مالية كفر الزيات بهدف لمثله تقدم المالية عن طريق حسام جماليه في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وتعادل بلال زكريا لكفر الشيخ في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.



-- تعادل فريق بايونيرز مع فريق المنصورة دون تهداف.

-- وتختتم الجولة الخميي بلقاء بلقاس مع صيد المحلة.

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المجموعة السادسة

-- فوز فريق الاوليمبي على فريق اسكندرية للبترول بهدف دون رد سجله اليو بداره في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



-- فوز فريق دمنهور على فريق الحمام بثلاثية مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الحمام بهدف مصطفى كشرى في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني إدرك دمنهور 3 أهداف متتالية عن طريق محمد العربيى في الدقيقة 10 واسلام فؤاد في الدقيقة 13 واختتم الاهداف عمرو الشحات في الدقيقة 30.



-- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة على فريق الهلال الضبعة بهدف دون رد سجله أحمد صلاح في الشوط الثاني.



-- فوز فريق دلفى على فريق طلائع الاسطور بثلاثية نظيفه انتهى الشوط الأول بهدفين دون رد سجلهما زياد خالد وبوبو وأضاف أحمد عبد الفضيل الهدف الثالث في الشوط الثاني.



-- فوز فريق سبورتنج على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف.