نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيعي: أتعجب من تقييم المحللين لـ موديست ومازال يحتاج للوقت مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست يحتاج للوقت مع النادي الأهلي من أجل أن يستفيد منه المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف القيعي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أتعجب من تحليل البعض لمستوي موديست لأنه لاعب مازال يحتاج للوقت وكان منذ فترة بعيد عن المشاركة مع أى فريق وراحة 4 أشهر لذلك يحتاج أن يكون مستواه البدني أعلي حتي يكون تقييمه صحيح.

وأضاف:" الجميع يري المباريات بعيون الناقد وليس تقييم الأمور بشكل صحيح، وموديست يحتاج للمشاركة بشكل أكبر في المباريات من أجل أن يكون بدنيا أفضل.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي بعد التفوق على فريق سيمبا التنزاني.