نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسيمين يضع نابولي في حيرة بشأن تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت تقارير صحفية أن نجم نابولي فيكتور أوسيمين، أبدى غضبه الشديد بسبب التصريحات الأخيرة، لرئيس النادي أوريليو دي لورينتيس بما يخص تجديد عقده.

وأشار رئيس فريق الجنوب إلى أن المهاجم النيجيري، لم يعد على قراره عقب موافقته على شروط تفعيل عقد جديد مع النادي، وتحدث قائلا: "إذا تغيرت الأمور بعد المصافحة، فهذا أمر مخيب للآمال".

كما أن عقد أوسيمين، لم يبقى سوى أقل من عامين على انتهاءه مع نابولي.



وأشارت صحيفة إيل ماتينو أن أوسيمين ووكيله روبرتو كاليندا، لم يلتفتوا إلى تعليقات دي لورينتيس الأخيرة، كما لم يتم تحديد موعد جديد لمواصلة مفاوضات العقد.

ولا يقبل المهاجم النيجيري ادعاءات الرئيس، ويشعر أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في المقام الأول.