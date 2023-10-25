كرة نسائية - مهيرة علي تدعم فلسطين أثناء احتفالها بفوز فريقها في كأس أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت اللاعبة المصرية مهيرة علي لاعبة منتخب مصر والمحترفة بصفوف فريق كريفباس الأوكراني بإشارة دعم الشعب الفلسطيني الشقيقي ؛ وذلك بعد فوز فريقها على نظيره خاركيف في دور ربع نهائي بطولة كأس اوكرانيا لكرة القدم للسيدات.

وكان قد فاز فريق كريفباس الأوكراني بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ؛ وبعد الاحتكام لركلات الترجيح فاز كريفباس بنتيجة 4-2.

وفور انتهاء اللقاء احتفلت مهيرة علي بإشارة دعم ومساندة شعب فلسطين بعدما يتعرض له من اعتداء غاشم من الاحتلال الاسرائيلي في حق أهل قطاع غزة.

جدير بالذكر ان مهيرة علي تعتبر احد الركائز الاساسية التي يعتمد عليها منتخب مصر للسيدات لما تمتلكه من مهارات وخبرات على مدار المواسم السابقة، حيث سبق لها الاحتراف في الدوري الكندي قبل الانتقال لصفوف فريق الجونة وتحقيق بطولة كأس مصر للسيدات معه ثم انتقلت إلى الدوري الاوكراني مؤخرًا.